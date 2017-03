Non retenu par Deschamps, Benzema attend des explications

Encore absent de la liste de Didier Deschamps pour les matches contre le Luxembourg et l’Espagne, Karim Benzema estime avoir suffisamment «payé» dans l’affaire de la sextape.

Mis en examen pour tentative de chantage, complicité et participation à une association de malfaiteurs dans l’affaire de la sextape, Karim Benzema n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis octobre 2015. L’attaquant du Real Madrid a notamment été privé de l’Euro en France, l’été dernier, au nom de«l’exemplarité» et de la «préservation du groupe».

Jeudi, il a assuré à l’antenne de RMC qu’il vivait «mal» sa situation. «Je trouve ça injuste parce que je n’ai pas d’explications, a-t-il insisté. Je suis un homme et j’aimerais en avoir. Je vais garder dans ma tête que si on ne me sélectionne pas, c’est pour le football, parce que d’autres sont meilleurs que moi. Si on parle d’extra-sportif, de l’histoire que j’ai avec Mathieu (Valbuena), je ne suis pas coupable. J’ai payé, ça fait un an et demi.»

Devenu le mois dernier le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions, Benzema n’a pas la moindre intention de mettre un terme à sa carrière internationale. «C’est dur quand on joue dans un grand club, a-t-il répété. Moi j’aime le foot, les gros matches. L’équipe nationale, c’est des matches de très haut niveau. Si des personnes pensent que je vais lâcher, elles se trompent. Je sios jeune, j’ai encore beaucoup d’objectifs.»