Le mouvement « Dolel Khalifa » de Dagana apporte son soutien à Khalifa

Le mouvement «Dolel Khalifa » de Dagana est monté au créneau pour défendre leur leader Khalifa Sall accusé de faux et usage de faux sur la gestion de la caisse d’avance.

D’après le représentant du mouvement « Takhawou Khalifa » de Dagana, Vieux Thiané, «Khalifa Sall a été cerné et emprisonné parce que ses opposants savent bel et bien qu’il est un candidat potentiel. Et il l’a prouvé à travers les tournées qu’il a eu à faire à travers les différentes régions du Sénégal. Ne voulant pas faire face à Khalifa Sall sur le terrain de la scène politique, il l’ont collé à une affaire de mauvaise gestion de la caisse d’avance».

Les partisans de Khalifa Sall n’ont aucun doute sur la cabale politique qui est derrière l’arrestation de leur leader. Vu que, «Khalifa Sall est l’exemple de la transparence et de l’honnêteté et son dossier est très net. Si Khalifa Sall donnait aujourd’hui son accord de coaliser avec Macky Sall, demain, il sera libre», disent-ils.

Ainsi, ils ont dénoncé les tirs de grenade lacrymogènes lors de l’affrontement de Khalifa Sall avec son Daf.

Les partisans de Khalifa Sall dans le département de Dagana comptent faire une caravane et des marches pour sensibiliser sur l’injustice politique dont fait montre le gouvernement de Macky sur leur leader.

Vieux Thiané

Richard Toll / Dagana