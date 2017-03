Moussa Taye : « L’attitude du Ps devrait faire peur à Macky Sall »

Moussa Taye, le conseiller politique du maire de la ville de Dakar estime que le Parti socialiste s’est solidarisé de Khalifa Sall via son secrétaire exécutif national (Sen) dans cette affaire de caisse d’avance. Selon lui, « l’attitude du parti dans ces moments devrait être une attitude de solidarité vis-à-vis d’un camarade ou de camarades dans les liens de la détention, pour avoir été avec Khalifa Sall pendant 30 ans voire 40 ans ».

Selon Moussa Taye, « il était du devoir du Parti socialiste de soutenir Khalifa Sall et non de le jeter en pâture. Il était nécessaire que le parti puisse marquer un acte de solidarité ». »La solidarité est le credo des socialistes qui n’ont pas perdu leur âme. Malheureusement, certains socialistes ont vendu leur âme non pas au diable mais à Macky Sall », dixit M. Taye à l’endroit de Abdoulaye Wilane et compagnie.

Comme pour appuyer ces propos, l’ancien coordonnateur de Vision socialiste estime que « l’attitude du Ps est dangereuse doublement. D’abord elle décourage tous ceux qui veulent entrer en politique. Toutes ces gens-là vont comprendre que la politique est un jeu d’intérêts, de croc-en-jambe, de manipulations. Ensuite l’attitude du PS, pour des intérêts bassement matériels, sont capables de lâcher un camarade de 40 ans et d’envoyer en prison Bamba Fall et d’autres camarades, ils finiront par le lâcher, lui », révèle le journal VoxPop.