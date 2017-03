Mouhamadou Lamine Massaly : « Macky Sall raconte des contre vérités »

Mouhamadou Lamine Massaly estime que le président Macky Sall a passé cinq (5) ans au pouvoir sans aucun respect pour le peuple. Selon lui, Macky Sall raconte « des contre-vérités » quand il dit que les emprisonnements tous azimuts se font sous le sceau de la bonne gouvernance pour préserver les deniers publics.

En meeting ce dimanche, devant le siège de la permanence du Pds à Thiès, Massaly a résumé le quinquennat du chef de l’Etat et « 5T »: « Tële (incapacité), Tëj (emprisonnement), Tukki (voyage), Tuumalaate (diffamation), Toogn (fomentation) ». Selon lui, « Macky du dem mënul dem, te du mësa dem », il se sert de l’appareil d’Etat pour éliminer des adversaires politiques.

Concernant les emprisonnements notés dernièrement, Massaly soutient que le président est en train de dire « des contre-vérités » lorsqu’il affirme que les emprisonnements se font sous le sceau de la bonne gouvernance pour préserver les deniers publics. Car selon lui, « seuls les gens qui n’acceptent pas son chantage et qui l’empêchent d’avoir un second mandant sont jetés en prison », informe le journal VoxPop.

Toutefois, il lance un appel à l’ensemble des ses frères et sœurs militants du Pds à l’unité, mais aussi à leurs alliés du Mankoo pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet prochain lors des législatives. Et pour cela, il appelle les militants à se mobiliser et à s’inscrire massivement sur les listes électorales.