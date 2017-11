Mondial 2018: Le Burkina Faso refuse d’accepter la qualification du Sénégal

Les Étalons du Burkina Faso gardent toujours un espoir pour se qualifier à la coupe du monde 2018. Officiellement éliminé après la victoire du Sénégal contre l’Afrique du Sud les Burkinabé espèrent voir le recours déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), avoir une suite favorable.

« Je dirai que le Sénégal n’est pas encore qualifié parce qu’il y a un recours au niveau du TAS et il faut le respecter », a argué le président de la Fédération burkinabè, Sita Sangaré, ce samedi au cours d’une rencontre avec les supporters. « Le TAS n’a jamais dit qu’il avait tranché. Il nous a dit que notre recours était recevable et mieux, celui déposé par l’Afrique du Sud est également recevable. Ces deux recours seront examinés au même moment, au plus tard le 1er décembre. »