Mondial 2018: entre Côte d’Ivoire et Maroc, un doit rester à quai

Preuve de l’engouement du jour à Abidjan, les 29 000 places disponibles pour la rencontre qui doit se dérouler dans le stade Félix-Houphouët-Boigny se sont vendues en à peine trois (3) jours. A la veille du match, la seule alternative pour les retardataires, c’étaient les revendeurs à la sauvette.

Des supporters ivoiriens croisés dans la capitale vendredi se sont tournés vers ce système parallèle pour trouver des places. « C’est très cher, confie l’un d’eux. Mais comme on aime vraiment la Côte d’Ivoire, on est obligés d’acheter des tickets ! Et j’espère que les joueurs vont nous faire plaisir. »

Un autre supporter des Eléphants se lance dans les pronostics, résolument optimistes comme c’est d’usage en pareille circonstance : « Maroc, 0 ; Côte d’Ivoire, 2 ! Les joueurs sont gonflés à bloc ! J’ai confiance, cette équipe va battre le Maroc 2-0. Deux buts de Wilfried Zaha ! Direction la Russie ! »

D’autres, comme ce commerçant, sont un peu plus stressés. « Ça sera un match difficile, dit-il. Le Maroc a l’avantage sur nous. Un 0-0 et ils sont qualifiés. Donc, ils peuvent ne pas trop forcer, ils peuvent venir jouer la défense. Nous, on a plus la pression. Mais j’espère qu’on va surmonter ça et qu’on va gagner. »

Rfi