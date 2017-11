Mondial 2018 – Diomansy Kamara: « Ne pas faire de la figuration mais montrer que le Sénégal est capable de… »

Le Sénégal s’est qualifié à la coupe du monde 2018. Une qualification obtenue grâce à la victoire des lions en Afrique du Sud (2-0). Pour Diomansy Kamara, le Sénégal a remis les pendules à l heure Russe. « C’est l’aboutissement d’années de travail et d’échecs successifs . Tout d’abord il était important de gagner en Afrique du Sud pour mille et une raison . Ce match à rejouer avait fait couler tellement d’encre qu’une défaite aurait été vécue comme une humiliation. Nous avions été volé au match aller on n’a pas fait de détails cette fois ci », a-t-il écrit sur compte Facebook visité par Senego.

L’ancien attaquant des lions d’ajouter: « nous n’aurions pas compris qu’avec cet effectif pléthorique et cette génération d’orée que le Sénégal ne participe pas à cette coupe du monde en Russie. On a des joueurs que toute l’Afrique nous envie » . De l’avis du consultant de Canal, il faut savourer cette qualification mais « l’objectif c’est de ne pas aller au Mondial pour faire de la figuration mais montrer au monde entier que le Sénégal est capable de rivaliser avec les autres nations du football. Ce fut le cas en 2002, ça doit être le cas en 2018 ».