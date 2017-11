Meurtre à Barkedji: Un charretier sauvagement égorgé…

Un cas de meurtre a été noté dans la commune de Barkedji, dans le département de Linguère. Un charretier du nom de Babacar Bâ a été sauvagement tué par son ami Abdoulaye Sow qui lui a asséné des coups de couteau à la gorge.

C’est une altercation entre le deux amis qui a viré au drame dans le Djoloff. Un charretier dénommé Babacar Bâ a eu une bagarre avec un passager connu sous le nom de Abdoulaye Sow, un homme qu’il transportait le vendredi 3 octobre entre Moguéré et Ndila, deux villages de la commune de Barkédji.

Selon des témoins, c’est en cours de route qu’une vive altercation a éclaté entre les deux hommes. Et malgré l’intervention des autres passagers qui était à bord de la charrette, la victime a réussi à asséner des coups de machette à son protagoniste à la tête, au bras gauche et à l’épaule.

Et pour riposter, Abdoulaye Sow s’est saisi d’un couteau qu’il gardait par devers lui, et lui a donné un coup fatal à la gorge et le charretier est tombé, baignant dans une marre de sang. Il finira par succomber à ses blessures quelques minutes avant son évacuation à l’hôpital Magatte Lô de Linguère, par les sapeurs-pompiers.

Le meurtrier reçoit présentement des soins à ladite structure sanitaire.