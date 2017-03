Me Wade à Farba Senghor: « Ne parle plus en mon nom »

L’exclusion de Farba Senghor au sein du Pds était bien prévisible. Car lors de la réunion du secrétariat national du Pds tenu lundi, Oumar Sarr a révélé dans ses propos introductifs des courriels entre Abdoulaye Wade et Farba Senghor.

Selon lui, Me Abdoulaye est celui qui a le plus entretenu les attentions en considérant Farba Senghor comme « l’élément hors du commun », qu’il écrit ceci : « ne parle plus en mon nom, (…). Je ne peux pas vous guérir de vos activités fractionnelles« , renseigne le journal Les Echos.