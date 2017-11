Magal Touba 2017: Les pèlerins préfèrent le train aux véhicules

Avec les nombreuses accidents notés sur la route de Touba dernièrement, les derniers pèlerins ont assailli la gare ferroviaire de Dakar.

Selon la Rfm, une longue queue d’attente a été aperçue à la gare, ce mardi et les pèlerins disent préférer le train pour plus de sécurité.

Sur la route du Magal, au moins 40 personnes ont perdu la vie dans les accidents de la route.

A en croire ces derniers trouvés sur place, c’est pour éviter les accidents et par mesure de sécurité qu’ils ont décidé de prendre le train. Et avec le train, on trouve quatre chauffeurs qui font le tour de rôle en cas de fatigue.