Magal 2018 – Chez Serigne Béthio: ce sera un 1 milliard de francs CFA et 3500 boeufs

Chez Serigne Béthio Thioune, c’est toujours plus haut, plus fort! Son épouse a déclaré, via son chargé de la communication, ce mercredi que pour le prochain Magal, près d’un milliard de nos francs et 3500 boeufs seront disponibles.

A l’en croire, « plus de 3500 bœufs seront achetés avec l’argent qui sera collecté. Le Cheikh ni les autres dignitaires ne mettront pas la main à la poche », informe le communicant.

Il ajoute que « le Magal de Touba génère 75 milliards de francs CFA de recettes pour l’Etat, ce qui est un poumon économique qui ne s’essoufflera jamais du fait de l’engagement des talibés » .