Magal 2017: Les autorités se sont donné rendez-vous à la cérémonie officielle

La cérémonie qui se tient dans la résidence Khadim-Rassoul, à vu la présence de nombreux dignitaires de la communauté mouride et de leurs invités.

Le ministre Aly Ngouille Ndiaye est accompagné de ses collègues Sidiki Kaba (Affaires étrangères), Serigne Mbaye Thiam (Education nationale), Thierno Dieng (Environnement) et du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.

Les ministres Ndèye Saly Diop Dieng (Femme et Famille) et Mbagnick Ndiaye (Intégration africaine) font partie de la délégation gouvernementale, qui a été accueillie à la résidence Khadim-Rassoul par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du khalife général des mourides, Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, apprend l’Aps.Des parlementaires, des délégations étrangères, des représentants des confréries musulmanes sénégalaises, des chefs d’entreprises et des leaders politiques prennent part à la cérémonie marquant la fin du Magal.