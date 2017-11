Madiambal Diagne sacré lauréat du Prix Norbert Zongo

Le Pdg du groupe Avenir communication, Madiambal Diagne a été sacré lauréat du Prix Norbert Zongo pour la liberté de la presse, hier samedi 11 novembre.

C’est pour honorer la mémoire de ce journaliste qu’un Prix d’excellence en journalisme d’investigation a été institué en son nom depuis 2011, par le Centre national de la presse Norbert Zongo.

« j’ai été assez surpris par cette distinction. Des amis qui ont été au festival de la liberté d’expression et de la presse qui se tient tous les deux ans à Ouagadougou ont estimé trouver à travers ma modeste personne des qualités d’engagement pour la liberté de la presse. C’est une satisfaction pour moi, mais aussi un sacerdoce, c’est un prix qui est attribué à l’ensemble de la presse sénégalaise… » a déclaré Madiambal sur les ondes de la Rfm.

Lancé début août, le concours est ouvert aux trois médias presse écrite et audiovisuel. Pour la presse écrite les candidats ont transféré l’original et la photocopie de l’article soumis, pour ce qui est de la télévision 2 copies DVD pour le sujet soumis ou le fichier et enfin pour la radio 2 CD du sujet ou le fichier.