Macky Sall rassure Niass et Tanor Dieng: « Seul le Sénégal vous intéresse, rien de plus »

Le chef de l’Etat Macky Sall a demandé samedi au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niass, de ne pas répondre aux attaques de l’opposition le visant, se disant satisfait de la sincérité de son compagnonnage avec lui..

Des acteurs politiques de l’opposition « l’attaquent de partout en disent sur lui des contrevérités, c’est simplement des propos politiques » auxquels il ne devrait pas répondre, a-t-il dit, indique l’agence de presse sénégalaise, lors d’une cérémonie d’obsèques à Kaolack, au lendemain de l’inhumation du défunt khalife de la communauté niassène de Léona, à Kaolack.

’Je vais encore le remercier ici, car notre relation et notre compagnonnage sont sincères et dignes« , a déclaré le président de la République, en présence du Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne et de plusieurs membres du gouvernement.

« Que ces attaques ne vous fassent pas mal, puisqu’elles n’ont pas de sens, c’est jutete le lot de ceux qui dirigent« , a dit Macky Sall en s’adressant à Moustapha Niasse.

« Votre travail à l’Assemblée nationale est irréprochable. Continuez sur cette lancée« , lui a-t-il lancé, avant d’annoncer que la coalition Benno Bokk Yaakaar a décidé de s’organiser pour le défendre, de concert avec le parti présidentiel, l’APR.

« Votre travail est basé sur des chartes, donc personne ne doit pouvoir vous attaquer en disant des contre-vérités« , a soutenu Macky Sall, ajoutant, selon la même source : « Nous vous remercions de votre engagement. Vous m’accompagnez pour le développement du pays« .

« Seul le Sénégal vous intéresse, rien de plus. Idem pour Ousmane Tanor Dieng« , le président du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), a conclu Macky Sall.