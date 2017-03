Macky Sall sur l’affaire Khalifa Sall,  » je n’en parle pas « 

Interpellé sur l’affaire Khalifa Sall, lepPrésident Sall répond aux journalistes de Dakar actu qu’il ne souhaite pas se prononcer sur cette question. D’après lui, il s’agit d’une affaire pendante devant la justice et que, par conséquent, il n’en parlera pas, ni au Sénégal, ni à Genève. Il ajoute que ce n’est ni le lieu, ni le moment.

Pour le journal Enquête, cette position affichée par Macky Sall intervient dans un contexte où le maire de Dakar, Khalifa Sall se dit victime de cabale politique. Elle intervient également à la veille de la confrontation entre l’édile socialiste et ses coïnculpés. Une confrontation prévue aujourd’hui entre Khalifa Sall et Mbaye Touré, Directeur administratif et financier (Daf), Yaya Bodian, agent comptable ainsi qu’Ibrahima Touré et Mamadou Oumar Bocoum, deux ex-receveurs-percepteurs municipaux placés sous contrôle judiciaire.

Par ailleurs, à Berne , le président de la République s’est penché sur le dialogue relevant que ceci est pratique. » On peut ne pas être d’accord sur certains aspects… Ce n’est pas le format qui est déterminant. Sur les questions politiques, nous allons vers des élections. Nous avons fait la refonte du fichier électoral « , confiera-t-il. Il précise en passant que c’est sur la base de ce dialogue que cette refonte a été rendue possible.

Il rappelle que « le dialogue, c’est aussi de constater les convergences et de les consolider. On ne peut pas nier le fait qu’il y a dialogue au Sénégal. L’essentiel, c’est de se parler quand on n’a pas les mêmes points de vue « .