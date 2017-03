Sous l’initiative de Mor Sall, Kébémer se démarque et prend son destin en main, mais réclame sa part du PUDC

Le Mouvement patriotique pour l’émergence du Kayor (Mpec) n’attend rien pour prendre le destin du département de Kébémer en main. Un des trois départements de la région de Louga, Kébémer tarde à émerger, malgré la volonté du chef de l’Etat Macky Sall de toucher toutes les localités du Sénégal à travers le Plan Sénégal Émergent et le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc).

Fort de constater que le département de Kébémer s’enlise dans une léthargie économique, Mor Sall, expatrié sénégalais au Burkina Faso, membre et porte parole de l’Alliance pour la République (Apr)au pays des « Hommes intègres » et certains dignes fils de ce terroir comptent sortir leur localité de cette léthargie.

Constatant que le département de Kébémer, malgré sa superficie ne comptabilise que trois forages, alors que Linguère polarise à lui seul 63 forages, Mor Sall compte bien secouer la dynamique lancinent de développement de cette localité. « Même le plateau technique de l’hôpital est trop faible. En plus, le matériel hospitalier que l’international sénégalais Gorgui Sy Dieng, originaire du département ne peut être utilisé pour cause de place adaptée« , se désole monsieur Sall.

Pour bouleverser cette tendance, le Mouvement patriotique pour l’émergence du Kayor (Mpec), avec l’appui de l’homme d’affaire sénégalais Harouna Dia, a lancé un vaste programme de développement et s’ouvre à des partenaires étrangers pour assurer le développement de Kébémer.

Pour autant, Mor Fall et ses camarades qui se sont adressé à la rédaction de Senego, ne se détournent pas de l’Etat et réclament la part de leur département dans le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc).

Activiste politique sous la bannière de l’APR au Burkina Faso, mr Sall salut tout de même les réalisations et initiatives du président de la République Macky Sall dont l’octroie de députés à la diaspora, avant d’encourager cette volonté montrée par la Justice dans la reddition des comptes sans distinction d’appartenance politique.