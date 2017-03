Ligue des Champions (femmes): Des regrets pour le PSG à Munich

Très dominateur, le PSG a manqué de réalisme (0-1) sur la pelouse du Bayern Munich jeudi, en quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Battu à Marseille samedi, en Championnat, Paris comptait bien se relancer à Munich jeudi, a relayé l’Equipe. Mais les joueuses de Patrice Lair, maladroites et malchanceuses, ont buté (0-1) sur un Bayern bien plus réaliste. Encore inexpérimenté en Ligue des champions et novice à ce stade de la compétition, le club allemand a converti en but son unique tir cadré du match (72e), la frappe précise du gauche de Miedema ne laissant aucune chance à Kiedrzynek.

Finaliste en 2015, le PSG s’est procuré deux occasions franches d’entrée, Boquete perdant son face-à-face avec Korpela (6e) avant que Cruz ne voit sa frappe (10e) détournée sur le poteau. Proche d’ouvrir le score juste avant la mi-temps, après que son internationale espagnole a jailli plein axe, le PSG a ensuite baissé le pied en seconde période, avant d’accélérer de nouveau dans le dernier quart d’heure pour tenter d’égaliser.

Brillante, Korpela a écoeuré une dernière fois Cristiane et les attaquantes parisiennes à la 89e, en détournant sur sa ligne une tête de la Brésilienne.