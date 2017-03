L’ex directrice commerciale de la société Namora epinglée

Les contentieux fonciers continuent d’alimenter les débats au tribunal des flagrants délits de Dakar. L’ex directrice commerciale de la société immobilière Namora a été condamnée par le tribunal ds flagrants délits ce matin. Nd. S. Ndiaye devra aussi payer la somme de 1,2 millions de dommages et intérêts à la dame Velizarda suite à la vente d’un terrain à Tivaouane peul. elle a été poursuivie pour escroquerie foncière et abus de confiance.

L’affaire remonte en 2013, lorsque la dame avait promis à la mère de Velizarda de trouver une parcelle dans les lotissements de Namora à Tivaouane Peul, suite au désistement d’un certain Tamsir Ndiaye. Après négociations par l’intermédiaire de sa mère, elle l’avait remis la somme de 750 mille francs Cfa plus des frais de commissions pour un terrain qui appartenait à la tante de la victime, ce qui ferait 1,5 millions. Mais quelques temps après la fille se rend compte qu’elle est tombée sur le piège de la dame. Le terrain était fictif selon elle après vérification. Mais Nd S. Ndiaye révèle que c’est un contrat de réservation qu’on avait présenté à la victime. Et ces papiers ne font pas office d’acte de vente.

Des échanges houleux s’en sont suivies et l’affaire atterrit à la barre. Au tribunal le juge n’a pas poursuivi la réquisition du parquet qui avait demandé 2 ans de prison dont 6 mois ferme. Le président du tribunal a requis 6 mois de sursis plus des dommages de 1,2 millions. Certainement, il a tenu en compte la complexité du dossier, et vu que la dame a crée sa société il y a deux ans et a eu récemment un bébé âgé de mois comme le rapporte son avocat, Me Massokhna Kane.

En outre la dame méconnaissait le site situé à Keur Massar parce que ses bureaux se trouvaient à Nord Foire. Tous ses éléments ont plaidés a sa faveur.