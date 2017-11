Les nominations du conseil supérieur de la magistrature

A l’issue de la réunion du conseil Supérieur de la Magistrature (Cms) qui s’est tenue ce jeudi 9 novembre, des nominations ont été faites par le président de la République Macky Sall. Des mesures individuelles qui concernent particulièrement les Tribunaux du Commerce, de Grande instance de Mbour et de Pikine. Des nominations qui ont chamboulé le parquet de Dakar.

Le Tribunal du Commerce hors classe de Dakar, récemment créé, a désormais un président. Il s’agit d’Alioune Ndiaye qui occupait le poste de Secrétaire Général du Ministère de la Justice. Le vice-président de cette nouvelle instance est Mme Hèlène Sarr précédemment juge au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Les deux (2) autres juges sont Papa Abdoulaye Donde et El Hadji Allah Kane qui étaient juges au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Mbour et Guédiawaye ont désormais des Tribunaux de Grande instance avec la nomination de leurs présidents et procureurs. Le président du Tribunal de Pikine et Guédiawaye est Lamine Bâ, précédemment Président du Tribunal d’instance de Pikine. Pour ce qui est du Tribunal de Grande instance de Mbour, le choix est porté sur Thierno Niang, ancien Président du Tribunal d’instance de Mbour.

Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Mbour est Alioune Sarr qui était substitut près la cour d’appel de Thiès. Il y a aussi eu de nouvelles nominations du côté du parquet. Serigne Bassirou Guèye a de nouveaux adjoints.

Issa Ndiaye qui était substitut général du Procureur général près de la cour d’appel de Kaolack a été nommé Procureur de la République adjoint près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Mouhamadou Lamine Cissé, précédemment substitut du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Louga a été nommé substitut du Procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Son adjoint Amadou Seydi devient titulaire au parquet de la banlieue( nouvelle création).

A la cour d’appel de Kaolack, Alpha Ousseynou Diallo, devient titulaire au poste de Procurreur général. Au niveau du nouveau Tribunal de Grande instance de Mbour, Alioune Sarr est nommé Procureur de la République.

Les nouveaux juges sortants du Centre de formation judiciaire(Cfj) ont été envoyés dans le ressort des cours d’appel.