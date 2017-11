Les Khalifes de Serigne Touba depuis le 19 juillet 1927

Cheikh Ahmadou Bamba tire sa révérence le 19 juillet 1927 alors qu’il était en résidence surveillée à Diourbel. Depuis, sa descendance assure la relève.

CHEIKH MOUHAMMADOU AL-MOUSTAPHA MBACKE Son Califat a duré du 19 juillet 1927 jusqu’au 14 juillet 1945.

Et durant cette période, il a pu réaliser les grands projets de la ville sainte :Le lotissement de la Ville ; Le rallongement de la voie ferrée ; Le lancement des travaux de la construction de la grande Mosquée ; Le creusage de plusieurs puits tel que Aïnour Rida

CHEIKH MOUHAMMADOU AL-FADE MBACKE Son Califat a duré du 14 juillet 1945 jusqu’au 07 Août 1968.

Et durant cette période, il a pu faire ce qui suit : L’achèvement des travaux de la construction de la grande Mosquée jusqu’à son inauguration en 1963 ; La continuation du lotissement des terres et leur distribution ; La construction du Marché Occaz ; La construction de plusieurs mosquées ; L’électrification de la Ville.

CHEIKH ABDOUL AHAD MBACKE Son Califat a duré du 07 Août 1968 jusqu’en 1989.

Et tout au long de son règne de 20 ans, il a pu conserver le dynamisme de ses prédécesseurs en faisant de grandes réalisations dont on peut citer : La continuation du lotissement des terres et leur distribution ; L’élargissement du réseau hydraulique et électrique de la Ville ; L’élargissement de la Grande Mosquée ; La construction de la Bibliothèque Khadimou Rassoul ; La construction de l’Université de Touba.

CHEIKH ABDOUL KHADrE MBACKE Son Califat a duré douze mois environs (de 1989 à 1990).

Et malgré la courte durée de son règne, il a pu conserver jalousement le Legs de ses prédécesseurs et le transmettre fidèlement à son successeur.

CHEIKH SALIOU MBACKE Son Califat a duré de 1990 jusqu’au Décembre 2007.

Et tout au long de son règne, il a pu conserver le dynamisme de ses prédécesseurs en faisant de grandes réalisations dont on peut citer : La décoration de la Grande Mosquée La continuation du lotissement des terres et leur distribution ; Le bitumage de plusieurs routes de la Ville ; La création de nouveaux quartiers ; La construction de plusieurs grandes mosquées et mosquées ; L’élargissement du réseau hydraulique et électrique de la Ville…

CHEIKH EL-HADJI MOUHAMMADOU LAMINE BARA FADILOU MBACKE Son Califat a commencé le 28 Décembre 2007.



Et dès le début, Serigne Bara, que Dieu le garde parmi nous en bonne santé le plus longuement possible, s’est consacré à la poursuite des grandes œuvres de ses illustres pères. C’est ainsi qu’il a entamé de très grands travaux d’urbanisation dans la Ville Sainte dont on peut citer : La réfection de l’esplanade de la Grande Mosquée. La construction de canaux pour l’évacuation des eaux pluviales. Le bitumage des routes de la Ville ;