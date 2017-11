Les femmes de Bby apportent la réplique à Me Wade

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar ont déploré la déclaration de Maître Wade faite à Touba sur la situation économique du pays. Selon ces femmes, l’ancien président de la République se trompe d’époque et de temps.

« Les femmes de Benno Bok Yakaar déplorent la déclaration faite à Touba par l’ancien Président Abdoulaye Wade, qui se trompe encore d’époque et de temps. L’heure est aux actes et non au bavardage inutile et puéril dont le seul objectif est la réhabilitation de son fils qui s’est volontairement exilé« , précisent-t-elles dans un communiqué.

« Depuis le 23 juin 2011, le Sénégal debout a porté son choix sur son Excellence le Chef de l’Etat Macky Sall pour un Sénégal émergent. Un plan Sénégal émergent en concrétisation avancée sous la coordination efficace et efficiente de Monsieur le 1er ministre Mohammed Boun Abdallah Dionne. Les programmes ambitieux et audacieux de son excellence le chef de l’Etat ont un impact direct et positif sur les bénéficiaires que sont les sénégalais et sénégalaises« .

Selon ces femmes, le débat est ailleurs, le président Macky Sall est en train de faire des réalisations importantes et elles s’engagent à lui assurer un 2nd mandat dès le 1er tour de la présidentielle de 2019.