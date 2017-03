Législatives en Gambie: Adama Barrow enfreint la loi et part en campagne

Le président gambien, Adama Barrow a décidé de battre campagne pour les élections législatives du 6 avril prochain. Et ce, malgré les appels et la pression faite pour qu’il ne descende pas sur le terrain parce qu’il est désormais chef de l’Etat et non chef de parti.

Le successeur de Jammeh a maintenu sa tournée de campagne du 23 mars au 2 avril et a décidé de ne pas rester neutre dans les prochaines élections législatives. Selon Freedomnewpaper, c’est aujourd’hui qu’il va entamer sa tournée nationale de campagne pour son parti l’Udp. Selon ce même journal, la posture de nouveau président est d’autant plus irritant que Barrow n’a pas été élu par l’Upd pour lequel il fait campagne et même la loi électorale interdit au Président de faire campagne.

Toutefois, il souligne que la Grts s’apprête à accompagner le Président en campagne au moment où des partis comme : Pdois, Ppp, Ncp, Gc sont privés de temps d’antenne sur les médias publics. D’ailleurs Halifa Sallah, leader du Pdois a menacé avant-hier de déposer un recours contre la commission électorale indépendante, si elle continue de laisser la Grts les boycotter.

( Avec Les Echos)