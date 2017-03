Législatives 2017: Tidiane Ly veut être le candidat de la Diaspora en Côte d’Ivoire

Les Sénégalais établis en Côte d’Ivoire préparent activement les législatives de juillet prochain. Tidiane Ly, un des leurs, responsable Apr en Côte d’Ivoire et non moins président de l’amical des ressortissants des Sénégalais résidant à Adjamé, déclare sa candidature à la députation pour le compte de la Diaspora sénégalaise.



Les Sénégalais de la Côte d’Ivoire peaufinent déjà leurs stratégies en perspectives des législatives. Tidiane Ly, commerçant installé dans la capitale ivoirienne depuis 1967, membre fondateur de l’Alliance pour la république (Apr) après sa démission du parti de Djibo Leyti Kâ, a manifesté son désir auprès de ses compatriotes résidant en Côte d’Ivoire pour la députation. Pour Tidiane Ly, sa candidature est motivée par les militants de l’Apr de Côte d’Ivoire et surtout par ceux d’Adjamé dont il est le coordinateur.

A en croire ce militant de Macky Sall, se mettre au service de ses compatriotes est un sacerdoce dont il a pris goût et tient à y consacrer tout son temps, son énergie et son expérience. Une fois élu à l’Assemblée nationale, M. Sy dit « représente dignement les Sénégalais de la Diaspora dont il connait leurs aspirations et préoccupations.

Sa feuille de route, avance Tidiane Ly, c’est de réussir à se faire élire au poste de député en juillet prochain pour apporter sa modeste pierre à l’œuvre de construction nationale et à aider ses compatriotes à se faire entendre.

« Au-delà des Législatives, soutient-il, cap sera mis sur la Présidentielle de 2019 pour réélire mon mentor, le président Macky Sall en 2019 pour faire du Sénégal un pays émergent ».

Pour conclure Tidiane Ly a rappelé que le seul meeting de soutien à Macky Sall organisé en Côte d’Ivoire lors de la Présidentielle de 2000 porte son empreinte.