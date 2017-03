Le premier ministre et son gouvernement face aux parlementaires demain

Repoussé à cause de la disparition du Khalife général des Tidianes, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, le face-à-face entre le Premier ministre (Pm), Mahammed Boun Abdallah Dionne et les parlementaires de la 12ième législature, initialement prévu le jeudi 16 mars dernier, va se tenir finalement demain, jeudi 23 mars.

Une note de la Direction de la communication de l’Assemblée nationale, parvenue à Sud quotidien hier, mardi 21 mars, informe en effet que les députés sont convoqués en séance plénière à 16h. A l’ordre du jour, Mahammed Boun Abdallah Dionne et son gouvernement devront répondre aux questions d’actualité posée par les parlementaires.

Si rien n’est changé sur le format du dialogue entre l’Exécutif et le Législatif, le face-à-face entre le Pm et les députés va durer 122 mn. Les parlementaires qui auront droit à la parole ont 3 minutes pour poser leur question, au moment où le Pm en dispose 5, pour répondre.

En plus, il lui est accordé 10 autres minutes pour conclure. Concernant la répartition des questions, le groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar aura droit à 14 questions, le groupe démocrate et libéral 3 interrogations, pendant que les non-inscrits se contenteront d’une seule et unique question.

Même si l’on ne peut présager de rien, il reste évident que la question de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, incriminant la gestion du maire de la capitale, Khalifa Sall, actuellement sous les liens de la détention, occupera les débats. Le processus électoral, tout comme les législatives du 30 juillet prochain, feront aussi partie, à coup sûr, des points d’orgue de la rencontre.