L’Afp met en garde les détracteurs de Moustapha Niass

Les camarades de parti du président de l’Assemblée nationale n’en décolèrent pas contre les tirs groupés à l’endroit de leur secrétaire général, Monsieur Moustapha Niass. L’opposition a traité de tous les noms d’oiseaux le président de cette institution, jeudi, lors de la plénière.

Barthelemy Dias, Déthié Fall, Ousmane Sonko… ont descendu en flamme le président de l’Assemblée nationale après avoir boudé la séance de plénière sur la levée de l’immunité parlementaire du député-maire, Khalifa Sall. Des déclarations que les progressistes ne comptent plus tolérer. « Il y a eu beaucoup de bruits, beaucoup de débats, beaucoup de désinformations. Nous déplorons ces outrances verbales, ces injures venant de ceux qu’on appelle honorable, quand on est honorable, on honore son honorabilité... » a déclaré Santy Agne sur les ondes de la Rfm.

Pape Saga Mbaye, quant à lui, demande aux députés de revoir leur comportement en hémicycle: « Que l’opposition parlementaire vit une faillite morale, tandis que notre morale personnelle organise notre comportement individuel, la vertu règle ce que nous faisons en société. L’opposition doit comprendre tant qu’elle n’aura pas cette vertu, ils ne seront pas de bons représentants du peuple« , regrette-t-il.

Le porte-parole du parti, Alioune Badara Diouck se veut plus précis et prévient que les insultes ne seront plus tolérées « Toute personne qui attaquera Afp ou son secrétaire général, nous trouvera sur son chemin; Dotou gnoulén may dara! » peste-t-il.

Moustapha Niass qui soufflait hier ses 78 bougies est perçu par l’opposition comme le bras armé de l’exécutif qui exécute en ignorant l’intérêt des députés et le règlement intérieur.