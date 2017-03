Kosmos Energy commence la deuxième phase de son programme de forage d’exploration

Kosmos BP Senegal Limited a annoncé vendredi avoir commencé la deuxième phase de son programme de forage d’exploration multipuits au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal.

Selon un communiqué reçu à l’APS, « le navire de forage, l’Atwood Achiever, est maintenant sur le site de forage au large du Sénégal dans le bloc de Cayar Offshore Profond, et a commencé les opérations de forage sur le premier puits d’exploration dans le programme, ciblant le prospect de Yakaar (dénommé anciennement, Teranga West) ».

La même source ajoute que « le prospect de Yakaar est situé à environ 40 kilomètres à l’ouest de la découverte de Téranga ».

Kosmos avait terminé, début 2016, sa première phase d’exploration au large de la Mauritanie et du Sénégal, une campagne qui s’est soldée par des découvertes de pétrole et de gaz (champs Tortue, Marsouin et Teranga).

Le champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim, découvert en janvier 2016, est considéré comme le plus important gisement en Afrique de l’Ouest avec des réserves estimées à 450 milliards de m3. Il est à cheval sur la frontière sénégalo-mauritanienne.

La compagnie pétrolière américaine a annoncé en février l’acquisition par British Petroleum (BP) de 49,99 % des actions de sa société affiliée opérant dans l’exploration et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures au Sénégal.

La société britannique a « acquis un intérêt de 49,99 % dans Kosmos BP Senegal Limited, notre société affiliée contrôlée, qui détient une participation de 65 % dans les Blocs de Cayar Offshore Profond et de Saint-Louis Offshore Profond, au large du Sénégal », avait annoncé Kosmos Energy dans ce communiqué transmis à l’APS.

Cette opération a été finalisée avec « l’approbation du gouvernement sénégalais », précise la société américaine, revenant sur les termes de l’accord intervenu entre les deux parties.