Insolite : L’Imam viole une jeune fille de 17 ans dans les toilettes d’une mosquée

L’Imam Assane Niang de la moquée de Rufisque a fait face au juge, ce vendredi au Tribunal de Dakar. Il est accusé de viol suivi de grossesse sur la mineure S.G âgée de 17 ans. Et le plus ahurissant c’est que ces faits se sont déroulés dans les toilettes d’une mosquée.

L’affaire a suscité beaucoup de commentaires au tribunal ce vendredi. Ancien navigateur devenu Imam, Assane Niang, âgé d’une soixantaine d’années est dans de sales draps. Il est poursuivi pour détournement de mineure, viol suivi de grossesse et profanation d’un lieu de culte. Sa présumée victime S.G a affirmé devant le juge qu’elle a été violée à deux (2) reprises par le sexagénaire qui fait partie des imams de la mosquée de Rufisque. Selon S.G, la première fois a été à la plage de Rufisque et la deuxième fois, dans les toilettes de la mosquée où M. Niang l’a invité pour des rapports sexuels.

Devant le juge cet homme né en 1953 à Rufisque et père de plusieurs enfants, a nié catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Il a juré sur tous les saints qu’il est étranger à ces faits, indiquant au juge qu’il est vieux et que « tous ce que dit cette fille est faux, je suis imam, ceci n’est qu’un coup monté de toute pièce. J’ai même des petits enfants qui ont le même âge qu’elle ». Mais le témoin Idrissa Dione a affirmé que la victime était venue chez lui une fois en pleurant et après l’avoir interrogée, cette dernière lui avait fait savoir que Tonton Niang lui faisait des attouchements tous les jours avant que grossesse ne s’en suive.

L’affaire a été renvoyée au vendredi prochain pour consultation d’un autre conseiller, avec le désistement de l’avocat de la partie civile, renseigne le journal VoxPop.