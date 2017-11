Historique Afrique du Sud/Sénégal: qui pour la première victoire officielle?

Si la rencontre entre l’Afrique du Sud et le Sénégal se termine par un score de parité, la tendance n’en sera que plus respectée d’autant que ses deux (2) formations se tiennent toujours de près. En cinq (5) rencontres, le constat est assez parlant: aucune équipe n’a jamais gagné en rencontre officielle et ne compte d’ailleurs qu’une chiche victoire contre trois (3) matchs nuls.

L’Afrique du Sud, en s’ouvrant au football africain et mondial était une équipe très difficile à jouer surtout chez elle à Johannesburg. Même le grand Brésil a été baladé là-bas jusqu’à ce que l’Allemagne lui inflige sa première défaite. Donc, le Sénégal peut se targuer de faire partie de ses bourreaux en terre sud-africaine lors du Challenge Mandela en 2005 avec la paire Abdoulaye Sarr-Amara Traoré.

L’égalité est assez parfaite avec une victoire de chaque côté (1), et le nombre de matchs nuls (3). Pour les buts marqués aussi (5), c’est la même égalité bien que le Sénégal ait réussi à marquer trois (3) buts dans une même rencontre.

Ce vendredi, celui qui l’emportera aussi une once d’avance sur le plan psychologique et comptable. Le Sénégal avec 8 points sera qualifié en cas de succès (11pts) tandis que l’Afrique du Sud peut encore croire en ses chances en cas de victoire pour la seconde manche qui aura lieu dans quatre (4) jours.

Pour rappel, lors de la première journée de ces éliminatoires du Mondial Russie 2018, le Sénégal avait dominé le Cap-Vert (2-0) tandis que l’Afrique du Sud se faisait rattraper dans les ultimes secondes de jeu par le Burkina Faso à Ouaga (1-1). Ensuite beaucoup d’eau a coulé sous les ponts avec ce match qui sera rejoué du fait de l’arbitre ghanéen suspendu pour corruption avec comme exemple un penalty imaginaire.

08/09/2015 Afrique du Sud- Sénégal 1-0 (match amical)

23/01/15 Afrique du Sud-Sénégal 1-1 (Coupe d’Afrique)

29/02/2012 Afrique du Sud- Sénégal 0-0 (match amical)

31/01/2008 Afrique du Sud-Sénégal 1-1 (Coupe d’Afrique)

11/11/2005 Afrique du Sud –Sénégal 2-3 (Match amical)

