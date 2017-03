Un Français, employé d’une compagnie minière, enlevé au Tchad

Un Français, employé d’une compagnie minière, a été enlevé jeudi matin près d’Abéché, dans l’est du Tchad, a annoncé une source militaire française à des journalistes.

« Tous les moyens sont mobilisés pour obtenir sa libération », a ajouté cette source. L’information a été confirmée par le ministère français des Affaires étrangères. Le ministre tchadien de la Sécurité publique a confirmé à l’AFP l’enlèvement et apporté quelques précisions. « Il a été enlevé dans une localité située à 50 km de Goz Beida », à 200 km au sud d’Abéché, a indiqué Ahmat Bachir, précisant qu’il s’agit « d’un employé d’une entreprise privée ».

« Le gouvernement condamne avec fermeté cet acte odieux et informe que des recherches ont été déclenchées dans toute la région afin de trouver la victime et ses ravisseurs », a déclaré dans un communiqué Madeleine Alingue, ministre de la communication et porte parole du gouvernement.

Le dernier enlèvement d’un Français au Tchad remonte au 9 novembre 2009. Laurent Meurice, un agronome français travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), avait été kidnappé dans l’est du pays, une prise d’otage revendiquée par un groupe soudanais du Darfour, les « Aigles de libération de l’Afrique ». Il avait été libéré le 6 février 2010, après 89 jours de détention.