Contrairement aux supporteurs sud-africains, le sélectionneur Stuart Baxter n’est pas préoccupé par la présence de Sadio Mané dans l’équipe du Sénégal pour le match de vendredi entre les deux pays.

«Nous planifions notre stratégie, sans tenir compte de l’adversaire. Nous allons les bousculer et jouer pour gagner le match. Nous cherchons le bon équilibre pour déstabiliser le Sénégal et la présence de Sadio de Mané ne me dérange pas. Nous respectons le Sénégal, mais cela ne signifie un complexe d’infériorité», a, selon nos confrères de jourdesport, martelé Baxter.

Les Bafana Bafana ont démarré leur préparation ce lundi à Polokwane avec 18 joueurs. Le reste du groupe des 26 est attendu ce mardi, date à laquellele le gardien Itumeleng Khune, victime d’une fracture au visage, sera fixé sur ses chances de jouer ce match.

« Dans de telles situations, vous ne pouvez pas être sûr à 100% mais nous restons optimistes et positifs. C’est tout ce que nous pouvons dire pour le moment », a déclaré le Dr Ngwenya également préoccupé l’état de santé de Thulani Hlatshwayo. Le capitaine des Bafana Bafana « est touché à l’orteil, mais nous espérons le récupérer », ajoute le médecin.

Pour se qualifier au Mondial 2018, le Sénégal cherche un point dans la double confrontation (10 et 14 novembre) l’opposant aux Sud-africains qui pour leur part doivent faire le plein de points.