Foot – Retombées de la qualification: « On saura où est passé l’argent »

Les retombées financières de la qualification des lions au mondial russe seront bien gérées. L’assurance est du ministre des Sports, Matar Ba, qui s’exprimait, hier, sur la RFM à la fin du match Afrique du Sud-Sénégal. «Les difficultés que les pays qui se sont qualifiés ont eues vont servir de leçons. La Fédération et l’Etat du Sénégal ont un même objectif. Il suffit d’anticiper les discussions et de donner des orientations pour que les retombées de cette Coupe du monde puissent servir à l’ensemble des sportifs», dit-il. Et promet : « Cette fois-ci, on saura où est passé l’argent. Dès qu’il sera au Sénégal, tout le monde le sentira».

Matar Ba souligne que le ministère travaillera avec la Fédération sénégalaise de football à la gestion des fonds (7 milliards versés par la FIFA en guise de prime).

Galsenfoot