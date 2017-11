Foot – Habib Bèye aux Lions: « Je suis certain que Bocandé et Metsu sont fiers de vous »

L’ancien international sénégalais, Habib Bèye, a tenu à féliciter les Lions du Sénégal après leur qualification au Mondial. Le Lion de 2002 dit être fier des protégés de Aliou Cissé.

« Je suis certain qu’ils (Bocandé et Bruno Metsu) sont fier de vous et du Sénégal », a-t-il posté sur son compte twitter.

L’équipe nationale du Sénégal, sous la houlette de l’ancien capitaine de la génération de 2002, Aliou Cissé, s’est qualifiée pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire sur l’Afrique du Sud ce vendredi (0-2) à Pokowane.