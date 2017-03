Finale Zonale de Maka Yop(Koungheul): Jokko s’impose devant Etoile sur la marque de 4 buts à 2…

Dans le cadre de ses activités sportives et culturelles («Navétanes»), l’ODCAV de Koungheul (région Kaffrine) a organisé à Maka Yop Commune, sa traditionnelle Finale Zonale.

Cette rencontre sportive qui avait pour parrain M. Alioune Badara Ly, responsable politique de l’Alliance Pour la République(APR) à Koungheul, a mis aux prises deux(2) équipes phares de la localité, à savoir, Jokko et Etoile. Au terme d’une âpre compétition, l’équipe Jokko a montré sa suprématie sur Etoile sur la marque de 4 à 2.

L’équipe vainqueur a, ainsi, reçu des mains du parrain, en plus du trophée, une enveloppe de 125.000 F CFA, un jeu de maillots et des ballons. Quant’ à l’équipe vaincue, elle a eu une enveloppe de 100.000 F CFA, un jeu de maillot et des ballons.

Au terme de la rencontre le Président de la Zone, Yaya Diallo s’est réjoui de l’atmosphère bon enfant qui a prévalu non sans tresser des lauriers au parrain pour sa contribution: «Nous nous félicitons de l’atmosphère d’entente cordiale et de la sportivité qui a prévalu depuis le démarrage de nos match. Cette fête, c’est une fête de la jeunesse de tout le Bambouck et, le seul gagnant, c’est notre jeunesse dans son entièreté.

Nous ne saurions terminer sans tirer un chapeau à notre parrain. Nous ne nous trompons de l’avoir choisi car il porte l’espoir de tout un département, je veux nommer M. Alioune Badara Ly. Voilà un homme ami de la jeunesse sportive du Bambouck qui ne cesse de nous soutenir, avec désintéressement, pour propulser notre sport d’or vers l’excellence», a conclu M. Diallo.