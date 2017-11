Fatick : L’incendie chez l’oncle du président Macky Sall fait un mort et deux blessés

Une dame âgée de 41 ans a perdu la vie et deux blessés graves est le bilan de l’incendie qui s’est produit hier soir à Fatick, chez l’oncle du président de la République.

L’incendie serait déclaré hier soir peu après 20 heures, le chef de famille, Samba Timbo non moins oncle maternel du président de la République Macky Sall était à ce moment à la mosquée selon des sources concordantes. Dans la maison, il y avait son épouse et sa fille de 41 ans et c’est cette dernière, cousine du président Macky Sall qui a perdu la vie. Elle a été inhumée tard dans la soirée. La mère de la défunte, grièvement blessée a été évacuée à l’hôpital régional de Fatick. Son enfant de moins de trois mois a pu être sauvé.

Selon la Rfm, Jusque tard dans la nuit, aucune information n’a été donnée sur l’origine de l’incendie mortel. Le drame a plongé la famille Timbo dans une grande consternation.