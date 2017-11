Exclusivité Senego – El Hadji Diouf: « c’est l’occasion de rentrer dans l’histoire… »

L’unique double Ballo d’Or africain, El Hadji Diouf, joint par Senego, est d’avis que ce match contre l’Afrique du Sud, ce vendredi à Polokwane est celui des joueurs.

« Ce match n’est pas celui d’Aliou Cissé, mais bien pour les joueurs. C’est à eux de prendre leurs responsabilités et de se dire que ce n’est pas tous les quatre ans qu’on a l’occasion de jouer une coupe du monde. Ils ont les moyens de le faire, mais il faut qu’ils montrent cette envie. Ce match, ils le jouent d’abord pour eux, avant de penser aux autres », explique l’ancien international qui fait partie des 100 joueurs du siècle.

El Hadji Diouf estime que c’est assez similaire que lorsqu’ils allaient en Nambie: « nous étions conscients de l’enjeu et on s’est dit entre nous que c’est un match à ne pas rater car l’histoire était en marche. Et quand il y a attente, il y a pression. Mais les joueurs feront en sorte de transformer cette pression en motivation et nous avons l’équipe pour aller au bout », se montre -t-il confiant.

A l’en croire, il faut les joueurs négocient le match qui n’est pas décisif que si le Sénégal gagne: « jouer pour ne pas perdre, ne pas se presser et les jouer les coups à fond. L’erreur pourrait être de ne rien entreprendre ou d’attendre. Si on ne peut finir le boulot à l’aller, faire tout pour ne pas perdre pour se donner une pression supplémentaire », a-t-il analysé.