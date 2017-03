Éric Cantona raille François Fillon

L’ancien footballeur Éric Cantona a raillé François Fillon dans sa chronique sur Eurosport, le comparant notamment avec Karim Benzema, a relayé l’Equipe.

Éric Cantona a comparé dans sa chronique The Commissioner of football, sur Eurosport, la différence de traitement entre Karim Benzema et François Fillon, le candidat LR à l’élection présidentielle, mis en examen notamment pour détournement de fonds publics.

«La France est un pays vraiment étrange. Si vous êtes accusé, vous êtes exclu indéfiniment de l’équipe nationale de football, mais vous pouvez encore vous présenter à l’élection présidentielle, a dit l’ancien footballeur.

François Fillon a suggéré un jour d’arrêter un match si des gens manquaient de respect à l’hymne national. Je suggère que nous annulions l’élection quand les candidats se montrent irrespectueux envers la morale et l’éthique.»