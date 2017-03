Encerclé par Tanor et le procureur : Khalifa Sall entre deux feux

Le maire de Dakar, Khalifa Sall, est condamné à se battre sur deux tableaux. D’un côté, il y a l’affaire de la gestion de la Caisse d’avance de la Ville, qui lui vaut d’être placé sous mandat de dépôt, et de l’autre, il y a sa convocation devant la commission de discipline du Ps au sujet des violences survenus au siège de la formation socialiste le 5 mars 2016.

Khalifa Sall est convoqué ce matin par le Doyen des juges. Il doit être confronté à ses co-accusés, le directeur administratif et financier de la mairie de Dakar et l’actuel percepteur municipal ainsi que son prédécesseur. Ses avocats, qui s’étaient gardés d’introduire la requête lundi dernier, projettent de déposer une demande de liberté provisoire ce jeudi. Le juge prendra l’avis du procureur de la République avant de livrer sa décision.

Wilane : «Une dent pourrie…»

En plus, une autre procédure l’attend. Il est convoqué devant la commission de discipline du Ps, à propos des violences survenues au siège des Socialistes le 5 mars 2016 et qui valent au maire de la Médina, Bamba Fall, et Cie d’être placés sous mandat de dépôt.

Réuni hier, mercredi 22 mars, le Secrétariat exécutif national (Sen) du Ps, en a décidé ainsi. «Le parti a demandé à ces camarades (Khalifa Sall, Bamba Fall et Cie) d’aller répondre à la Commission de discipline, annonce Abdoulaye Wilane, son porte-parole. Au terme de cette audition, le parti se réservera le droit de faire appliquer les mesures qui en découleront.»

Wilane a rapporté l’information avec un commentaire qui sent mauvais pour Khalifa Sall et ses proches. «La solution pour une dent pourrie, c’est de s’en débarrasser», a lancé le maire de Kaffrine. Ce, après avoir indiqué qu’au sujet des déboires judiciaires du maire de Dakar, le Ps demande que la procédure «suive son cours normal» et invite les mis en cause à «fournir les preuves de leur innocence».

Source: Azactu