Dr Mamadou Dieng : «Les maladies chroniques prennent des proportions inquiétantes à Touba»

Le Docteur Mamadou Dieng, chef du district sanitaire de Touba était l’invité d’El Hadj Assane Gueye, hier dimanche sur le plateau de la Tfm dans le cadre du Grand Magal de Touba, prévu, mercredi prochain.

Dans son intervention, le docteur Dieng a révèle que «les maladies chroniques comme le diabète et la tension prennent des proportions inquiétantes à Touba et cela est engendré par plusieurs facteurs dont la forte consommation de certains boissons, qui contiennent beaucoup de sucre et de l’utilisation abusive de bouillons».

Il a également soutenu que «l’automédication en est aussi un danger. C’est ainsi que nous ne ménageons aucun effort pour la prévention des populations à certaines maladies par la sensibilisation».

Il est d’avis que «ce sont ces maladies : le diabète et la tension qui sont souvent la cause d’Avc».