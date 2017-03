Diffusion d’images obscènes: Touba TV a porté plainte

La direction de Touba Tv est fort remontée contre l’apparition d’images pornographiques sur la chaîne religieuse au cours de l’émission «Taxiru Juma», lundi 20 mars. L’incident a duré «une quinzaine de minutes, perturbant ainsi le cours normal de cette émission», regrette Touba Tv dans un communiqué parvenu à Seneweb et relayé par Jotay.

«Étant une chaîne religieuse, la Direction de Touba Tv et l’ensemble de ses téléspectateurs s’offusquent et condamnent avec la dernière énergie et sans réserve cet acte criminel qui semble être un sabotage et une démarche satanique pour freiner l’élan d’une chaîne qui a pour vocation de prôner les valeurs et les enseignements islamiques», rapporte le document.

Touba Tv a porté plainte contre X auprès du Procureur «pour identifier les auteurs qui ont un agenda inavoué».