Débat télévisé: Me Wade accepte le défi de Aminata Touré…

L’ancien Premier ministre, tel un champion de lutte peinant à trouver un challenger, a lancé un retentissant défi au président Me Abdoulaye WADE.

Non contente des commentaires du leader du Parti démocratique sénégalais sur la dette du Sénégal, Aminata Touré a indiqué ne pas vouloir verser dans la polémique. Ce qu’elle veut, c’est un débat tournant autour de questions économiques. « Vivement un débat contradictoire qui ne reposera que sur des faits et chiffres pour montrer preuve à l’appui que le Sénégal, malgré l’héritage financier lourd hérité en 2012, est sur une courbe économique et financière ascendante« , avait-elle déclaré.

Défié par un juriste, l’économiste n’a guère l’intention de se défiler. En effet, le Président Wade accepte de faire face à Mimi Tour » afin de débattre de questions économiques. Et comme la responsable de l’Alliance pour la république le veut, il tient aussi à ce que ce soit un médium indépendant aux journalistes libres qui organise le face-à-face. Et, à ce sujet, WALF TV se positionne. Et, selon nos informations, le Secrétaire général national du PDS est tout à fait d’accord pour que Walfadjri l’organise.

Le coordonnateur de ladite télé, Moustapha Diop, confirme et indique être tout à fait disposé à organiser le débat si Aminata Touré est d’accord. D’ailleurs, précise-t-il, il n’est même pas à écarter qu’une autre télé soit associée à l’organisation dans le cadre d’une coproduction.

En attendant de prendre langue avec le camp d’Aminata Touré, Moustapha Diop se dit ouvert à toute collaboration permettant la tenue de ce débat qui pourrait être d’une grande utilité aux Sénégalais.

La balle est maintenant dans le camp d’Aminata Touré. Elle qui a lancé le défi est attendue dans l’arène.

Avec Walfnet