Dame Séck de l’Apr dézingue Bamba Ndiaye

La dernière sortie de Bamba Ndiaye a suscité une vague de réactions dans le camp du maire de Guédiawaye, Aliou Sall. En conférence de presse cet après-midi, l’ancien responsable du Grand Parti, Dame Séck, n’a pas raté Bamba Ndiaye et son président Malick Gakou.

Selon le porte parole du jour, Monsieur Bamba Ndiaye veut se faire distinguer c’est pour cela qu’il calomnie leur leader Aliou Sall. « Du journal le messager jusqu’au ministère des affaires religieuses, Bamba a partout montré ses limites intellectuelles… » déclare-t-il. L’ancien ministre des affaires religieuses avait dit que : « l’odeur du pétrole et du gaz puent à Guédiawaye » Dame Seck rétorqua : « C’est l’odeur nauséabonde des billets de banques, en provenance de la Pologne qui devrait faire frissonner ses narines ». En guise de conclusion, il déplore le comportement de l’opposition qui, selon lui est insignifiante: « Elle se rétrécit comme une peau de chagrin ». Quant à Malick Gakou et Bamba Ndiaye, ils sont comparables à Siriki et Souké…