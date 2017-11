Dakar déplore et condamne le tir de missile balistique vers Ryad en Arabie Saoudite

Le gouvernement sénégalais a exprimé, mardi, « sa grave préoccupation » suite au tir d’un missile balistique sur le territoire saoudien, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre dernier.

« Le Sénégal déplore et condamne fermement cet acte d’agression caractérisé qui porte atteinte aux règles du droit international et au principe de coexistence pacifique des Etats« , déclare Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, dans un communiqué de presse parvenu à l’agence de presse sénégalaise.

L’Arabie saoudite a intercepté et détruit samedi au nord-est de Ryad, près de l’aéroport international, un missile balistique en provenance du Yémen.

Ce tir a été revendiqué par les rebelles yéménites Houthis qui disent avoir lancé le missile d’une distance d’environ 750 kilomètres pour viser l’aéroport de Ryad.

Au Yémen, pays voisin de l’Arabie saoudite, une guerre oppose les forces gouvernementales aux rebelles Houthis soutenus par des partisans de l’ex-président yéménite.

L’Arabie avait intercepté en juillet dernier un autre missile balistique tiré du Yémen vers La Mecque.