Coordonnateur de Manko Wattu Senegal : La candidature de Pape Diop contestée

Après l’arrivé à terme ce 14 mars du mandat de Mamadou Lamine Diallo , la coalition Mankoo Wattu Senegal doit élire un nouveau coordonnateur. A ce poste, informe le journal Les Echos le président de Bokk Guiss Guiss, Pape Diop serait pressenti. Mais certains des membres de la structure ne sont pas favorables à sa présidence.

Toutefois à la place de Mamadou Lamine Diallo, ses opposants préfèrent un leader plus présent et plus actif, afin de redonner au front la vitalité et le dynamisme de ses trois premiers mois avec Malick Gackou. Cela est important pour eux d’autant plus qu’on va vers des échéances électorales et déjà, il y a beaucoup de fronts sur lesquels l’opposition doit faire face au pouvoir.