Condition des prisons, l’Asred dement le colonel Daouda Diop

L’Association pour le soutien et la réinsertion des détenus, dans un communiqué aux allures d’un règlement de comptes, conteste les chiffres avancés par l’Administration pénitentiaire et y va de ses révélations. D’après elle, «les conditions de vie dans les prisons sénégalaises sont inhumaines et ne répondent aucunement aux normes internationales», rapporte les Echos

Dans un communiqué, l’Asrd persiste et signe : «les conditions de vie sont inhumaines et ne répondent aucunement aux normes internationales». Bien que, reconnaissent-ils, des efforts considérables soient effectués par le Colonel Daouda Diop, Directeur de l’Administration pénitentiaire pour alléger les souffrances quotidiennes des détenus, le président Ibrahima Sall et Cie ne peuvent toutefois manquer de s’inscrire en faux contre certains de ses propos. «Il a affirmé que ceux qui attendent un jugement sont au nombre de 350. Le reste ne purgeant qu’une peine allant de 0 à 6 mois alors que le nombre de détenus en situation de longue détention préventive dépasse largement ces chiffres énoncés», a écrit l’Asred qui dit que rien que pour la prison de Rebeuss, on ne compterait pas moins de 1300 détenus actuellement.

Tout ce beau monde, contrairement aux allégations du Colonel, selon l’Asred, attend d’être fixé sur son sort et des exemples pour étayer cela sont là. «Les exemples les plus patents sont ceux de Boubacar Diarra qui loge à la chambre 31 et dont le mandat d’arrêt date de 2009. Que dire du déficient mental Abdoulaye Ciss, inculpé depuis 2012 et qui est toujours nu ? A la prison de Thiès, 510 détenus attendent avec impatience leurs jugements. Bakary Ciss, inculpé depuis 2005, Mangoné Kassé depuis 2008, Saliou Thioune depuis 2007 n’ont pas été convoqués pour être jugés. Dans certaines prisons, les détenus déplorent toujours la mauvaise alimentation».