Cheikh Bamba Dieye : « Avoir Cheikh Ahmadou Bamba et être sous développé est une contradiction »

Le député Cheikh Ahmadou Bamba Dieye était l’invité de l’émission Objection sur la radio Sud fm. L’opposant a parcouru l’actualité politique nationale non sans un regard critique.

En abordant la situation du pays avec les nombreuses imperfections constatées dans différents secteurs, le mouridisme peut être une source d’inspiration pour sortir du sous développement: « Avoir Cheikh Ahmadou Bamba dans notre pays et être sous développé, c’est une grosse contradiction. De deux choses l’une: ou on n’a pas compris Serigne Touba, ou on est pas dans les dispositions de pratiquer, » s’en désole l’ancien maire de Saint Louis.

Bamba Dieye va plus loin dans sa pensée et explique la doctrine du Mouridisme: « Il en est du mouridisme ce qu’il en est de l’Islam, le fait de se proclamer Mouride ne veut pas dire qu’on est un bon Mouride. Et le Coran dit: est ce que vous mettrez sur le même pied d’égalité ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas? L’étymologie du Mouridisme c’est d’abord du Djihad sur soi, du Djihad pour se former, du Djihad pour être un homme serviable… et cela suppose que vous connaissez ce que veut Cheikh Ahmadou Bamba, quelle est la finalité de son action? etc« , précise-t-il.

« Comme pour Seydi Hadji Malick Sy, pour tous les grands hommes de Dieu que nous avons (…) un pays doit apprendre à partir des exemples réussis: Seydi Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba… au lieu d’importer et de regarder plus loin… » conclut-il.