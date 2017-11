Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumayma : « Je m’engage à poursuivre l’oeuvre de mes prédécesseurs »

Le nouveau khalife général de la communauté niassène de Léona (Kaolack), Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumayma, s’est engagé à perpétuer l’œuvre de son prédécesseur et frère, El Hadji Ibrahima Niass, qui entretenait des relations jugés privilégiés avec le président de la République, Macky Sall.



« Je remercie toute la famille niassène, les talibés. Nous allons continuer les œuvres de nos frères, et nous ne ménagerons aucun effort pour pérenniser les relations entre Léona et le chef de l’Etat. Nous allons continuer à prier pour Macky Sall », a-t-il déclaré.



Il s’exprimait, en langue nationale wolof, lors d’une cérémonie de présentation de condoléances organisée samedi à Kaolack (centre), au lendemain de l’inhumation de son prédécesseur et frère, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi.



« Monsieur le président, nous vous présentons nos condoléances, a-t-il dit en s’adressant à Macky Sall. Tout le monde sait que vous avez perdu un véritable ami. Il a toujours prié pour vous. Mais vous méritez ces prières, car vous êtes aimable. Léona niassène vous remercie ».



« Tout le monde sait que le khalife El Hadji Ibrahima est ton ami. Vraiment, nous avons perdu un frère mais vous avez perdu un père, prions pour le repos de son âme », a ajouté Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumayma, assurant que les relations entre Léona niassène et le président de la République seront au beau fixe. (Aps)