Belgique: Des Sénégalaises primées aux «Gaïndé Awards»

Placée sous le thème du Plan Sénégal Emergent (PSE), la première édition de la soirée des «Gaïndé Awards», tenue le 11 mars dernier à Bruxelles, a connu un succès au sein de la diaspora africaine de Belgique. Au cours de cette soirée, des personnalités sénégalaises et africaines ayant participé, par leur esprit d’initiative et leur action au bien-être de leurs compatriotes, ont été primées.

C’est à Bruxelles, que M. Senan Orphée Aissi Kinss, Manager General & Concepteur des « Gaindé Awards » et son staff se sont réunis pour présenter une soirée de gala. Plusieurs personnalités, africaines et belges ont assisté à l’événement.

Si le prix « Gaïnde » femme entrepreneure a été décerné à la styliste Eva Gabara, une femme qui aura montré son sens de l’entrepreneuriat, Awa Sène Sarr et Mme Maimouna Fall Sarr quant à elles ont reçu le prix « Gaïnde » intégration et innovation sociale pour avoir contribué à l’intégration et à l’action sociale dans la communauté.

Le « Gaïnde » monde associatif qui concerne la femme sénégalaise active aussi bien au Sénégal que dans la diaspora, a été remis à la dynamique Nancy Mbaye. Le « Gaïnde » sport est revenu à la judokate Awa Bathily qui excelle en Afrique et hors du continent africain. Pour sa part, Henriette Yeta a reçu le « Gaïnde » hôtellerie et restauration attribué pour l’excellence sénégalaise dans l’art culinaire et l’accueil. Quant au « Gainde » Diaspora africaine The Wan – The Women of the Afropolitan Network a été pour l’asbl GFAIA. Le « Gaïnde » awards d’honneur, un prix récompense la femme pour l’ensemble de ses œuvres et le « Gaïnde » coopération et développement qui s’adresse aux entités: commune, coopérative, entreprise qui œuvrent à la coopération au développement, ont été remis respectivement à Kaboya Créations by Kabibi Ntambwe et la sénégalaise Adja Binta Guèye.