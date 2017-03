Le basketteur américain Georges Niang annonce être prêt pour rejoindre la Tanière

Le basketteur américain Georges Niang, né d’un père sénégalais, s’est dit prêt à rejoindre les Lions pour les besoins de l’Afrobasket 2017, affirmant avoir été convaincu de rejoindre la Tanière par Gorgui Dieng et Maurice Ndour, deux éléments majeurs de l’équipe nationale.

Dans un entretien publié sur le site Internet de la FIBA, la fédération internationale de basket et repris par l’agence de presse sénégalaise, le sociétaire des Pacers d’Indiana, s’est dit « fier d’être d’être un des rares Sénégalais à jouer en NBA » et d’autant plus fier d’avoir à jouer pour l’équipe nationale du Sénégal.

« Gorgui m’a expliqué le potentiel de la sélection sénégalaise et les possibilités de développement au pays et dans le continent« , a souligné Niang.

Gorgui Dieng et Maurice Ndour ont de leur côté confirmé, dans un entretien ave l’agence de presse sénégalaise, avoir parlé avec Georges Niang de la possibilité de rejoindre l’équipe nationale et de l’apport qui pourrait être le sien au bénéfice des Lions du basket.

« Je parle avec Maurice et Georges et on est en train de se concerter pour le prochain Afrobasket« , a confié Gorgui Dieng, pivot des Timberwolves de Minnesota.

Maurice Ndour, sociétaire des New York Knicks, connaît George Niang depuis les « années de collèges« , et a donc naturellement joué sa partition pour faire venir le joueur des Pacers d’Indiana.

« Georges est chaud pour venir en sélection« , a indiqué Maurice Ndour, qui a rejoint la Tanière des Lions en 2014 lors de la coupe du monde de basket.

De mère américaine et de père sénégalais, Georges Niang était sur les tablettes de la Fédération sénégalaise de basket, avait confié le directeur technique de la FSB en décembre dernier.

Le Sénégal, qui lutte pour prendre part à la prochaine édition de l’Afrobasket, n’a jamais compté dans ses rangs en même temps trois joueurs évoluant en NBA, la Ligue professionnelle de basket nord-américaine.

Gorgui Dieng (Minnesota), Maurice Ndour (New York Knicks) et Georges Niang (Indiana Pacers) sont les seuls actuels représentants du Sénégal en NBA.