Basket – Maleye Ndoye, capitaine des lions : «Prochainement, présenter la meilleure équipe possible pour les tournois»

L’équipe nationale de basket masculine du Sénégal a décroché sa qualification à l’Afrobasket 2017 à l’issue de la manche retour du tournoi de la Zone 2. Avec 3 victoires en autant de sorties, les Lions ont même pris la première place du groupe devant le Mali. Les protégés de Dame Diouf se sont rachetés à Dakar.

« On a pris les matchs un par un, et on les a remportés », a expliqué le capitaine des lions, Maleye Ndoye après la victoire du Sénégal sur le Mali. « Maintenant », recommande-t-il, « on va en tirer des leçons et, prochainement, présenter la meilleure équipe possible pour les tournois ».

Maleye Ndoye a, par ailleurs, tenu à féliciter le Mali pour sa qualification. « Je pense que le Sénégal et le Mali vont bien représenter la Zone 2. Aujourd’hui, c’était un match à gagner pour la première place, on s’est battu jusqu’à la fin », a soutenu le capitaine des Lions de la Téranga.