Bamba Ndiaye craint une dépénalisation de l’homosexualité par Macky Sall

L’ancien ministre des Affaires religieuses sous le régime de Wade, Ahmed Bamba Ndiaye s’interroge sur la fortune du frère du président, Alioune Sall. » L’on ne me dira pas , que cela viendrait de son maigre salaire de maire ou même de conseiller de l’ambassade qu’il fut ou pigiste qu’il a été d quelques organes de la place. Il poursuit en interpellant Aliou Sall sur la transhumance de jeunes utilisant à l’Apr. »

Par ailleurs, Bamba Ndiaye conforme les propos du député Seydina Fall. Pour ce militant du Grand Parti, ‘’il y a de l’argent puant le pétrole qui circule à Guédiawaye pour l’achat de consciences et le débauchage de militants…’ » » Nous savons aussi qu’un tel procédé n’est jamais efficace, mais dans une gouvernance sobre et vertueuse, il n’y a pas de place pour de telles pratiques malsaines, avise-t-il. Avant d’ajouter : « l’attitude d’Aliou Sall renvoie aux points du fameux référendum du 20 mars 2017 où l’opposition accusait le camp présidentiel d’avoir des visées sournoises. ‘’Ces soupçons sont plus que jamais d’actualité « , rapporte le journal Walf

Enfin le responsable politique craint une dépénalisation de l’homosexualité par le président Macky Sall « Pour l’affaire des homos, nos craintes se situaient toujours après le second mandat, pour des raisons évidentes «